El Real Madrid se impuso este domingo a la Real Sociedad por dos goles a uno. Uno de los grandes protagonistas del encuentro fue Federico Valverde que igualó el gol inicial de Ander Barrenetxea con un gran golpeo desde fuera del área nada más empezar la segunda parte.

El 'pajarito' no solo fue noticia por su golazo si no también por las palabras que dejó en la entrevistas 'postpartido'. Valverde fue objetivo el pasado mercado estival de varios equipos de Europa y se especuló con una posible marcha del charrúa a la Premier.

Sin embargo, Valverde dejó claro cuales son su prioridades y tiene claro que su sitio está en Real Madrid: "¿Ofertas de Premier League? Tengo la posibilidad de jugar en la Real. El día que no me sienta así, probablemente buscaré otra solución o la propia Real me buscará una".

Por lo pronto, el futuro del uruguayo parece que va a estar ligado al club blanco. Tras un incio de temporada un tanto discreto, Valverde volvió a ser el de siempre: físico, regateador y sobre todo, llegador.

El ex del Deportivo de la Coruña inicó la remotanda blanca nada más inciarse el segundo asalto con un mísil marca de la casa. Al término del partido, Valverde habló de su gol: "Ni yo me lo creo. Me equivoqué. Contento de que pueda aportar al equipo, con goles, asistencias y energía".