El estado de Jesús de Miguel (C.D. Tenerife) empeora "neurológicamente" tras su ingreso en la UCI

El club chicharrero ha comunicado esta madrugada un comunicado en el que informa del empeoramiento neurológico del jugador, que tuvo que ser ingresado en la UCI del Hospital Nuestra Señora de Candelaria.

Un durísimo golpe dejó a Jesús de Miguel tirado en el suelo. Era el minuto 98 y el C.D. Tenerife estaba empatado (2-2) con el Andorra, pero el árbitro decidió suspender el partido. El portero del Andorra, Jesús Owono, salió del área para tratar de despejar un balón y se llevó por delante al delantero, que cayó al suelo y segundos después, pareció desplomarse. Los servicios de emergencias acudieron rápidamente y el jugador salió del Heliodoro Rodríguez López en camilla para ser trasladado en ambulancia hacia el hospital.

En el camino, sufrió una parada cardiorrespiratoria de la que se recuperó gracias al trabajo de los sanitarios. De Miguel fue ingresado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria en estado grave, aunque estable. No obstante, poco antes de las 5:00h de la madrugada el C.D. Tenerife publicó un nuevo comunicado oficial, alertando de la situación médica del jugador: un empeoramiento neurológico.

Tras recuperarse de la parada cardiaca, De Miguel podía respirar por sí mismo, según indicaron en uno de los últimos partes médicos, aunque seguía "inconsciente". Desde el F.C. Andorra, propiedad de Gerard Piqué, han enviado un mensaje de fuerza y "los mejores deseos" al jugador después del "grave incidente" sufrido en el campo. Según indicaron desde la cadena COPE, Owono, que fue expulsado del partido, se encuentra "muy afectado" por la situación y tiene la intención de "disculparse de manera privada" antes de hacer cualquier manifestación pública.