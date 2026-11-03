La Policía desaloja la acampada de Sol tras anunciar algunos organizadores que preparan su mudanza a los barrios

Los detalles La intervención no ha tenido incidentes importantes, salvo la detención de dos personas por resistencia a la autoridad.

Las Policías Nacional y Municipal han desalojado la acampada de Sol en Madrid durante la madrugada sin incidentes graves, aunque se detuvo a dos personas por resistencia. El desalojo ocurrió a las tres de la mañana y las tiendas de campaña están siendo desmontadas para ser trasladadas a depósitos municipales. Sin embargo, la acampada denunció en Instagram una "intervención policial violenta" que habría dejado heridos por "golpes y uso de gas pimienta". La operación fue ejecutada por antidisturbios bajo órdenes de la delegación del Gobierno. La acampada había anunciado su permanencia hasta la huelga general del 11 de noviembre.

Las Policías Nacional y Municipal han desalojado esta madrugada la acampada de Sol de Madrid, en una intervención sin incidentes importantes, salvo la detención de dos personas por resistencia a la autoridad.

Según la Delegación del Gobierno en Madrid, el desalojo de la acampada se ha desarrollado sin disturbios ni episodios de violencia. En el transcurso de la actuación se ha desalojado a 334 personas y se han practicado dos detenciones por desobediencia y resistencia.

El dispositivo ha estado integrado por 220 agentes de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal de Madrid, con la participación de bomberos y servicios sociales.

En cambio, por su parte, la cuenta oficial de la acampada en la Puerta del Sol de Madrid ha denunciado el desalojo de madrugada "mediante una intervención policial violenta" de la Policía Nacional que habría dejado heridas a varias personas a causa de "golpes y del uso de gas pimienta".

Así lo ha comunicado la organización en una publicación en la red social Instagram, donde afirma que la operación policial ha sido "ejecutada por unidades antidisturbios bajo las órdenes de la delegación del Gobierno". "En estos momentos estamos trabajando para comprobar el estado y la integridad de todas las compañeras", ha manifestado.

El referido texto ha venido acompañado de varios vídeos en los que se puede observar a agentes antidisturbios de la Policía Nacional escoltando a varias personas desde el seno de la acampada hacia el exterior de la misma.

La denuncia ha llegado después de que este mismo lunes los integrantes de la Acampada 26S que aún permanecían en la Puerta del Sol anunciaran su permanencia en la céntrica plaza hasta la huelga general del 11 de noviembre, después de que la mayoría de las comisiones que han organizado durante más de un mes la protesta en Sol anunciaran este fin de semana su disolución y el traslado de su actividad a los barrios.

La acampada comenzó en el kilómetro cero de la capital el pasado 26 de septiembre para reclamar soluciones a la crisis de la vivienda, tras el desahucio, y posterior fallecimiento, de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que había vivido siete décadas de alquiler en el mismo domicilio.

Tras el desalojo, la Delegación del Gobierno en Madrid ha emitido un comunicado en el que señala que este desalojo progresivo se ha desarrollado sin violencia y de forma gradual en los últimos días, y asegura que su actuación ha estado orientada a "garantizar el ejercicio pacífico de los derechos fundamentales, proteger a las personas y los bienes y recuperar el uso ordinario de la Puerta del Sol".

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