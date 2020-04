Desde 'Can Barça' se han vivido unos últimos meses difíciles: la destitución de Valverde tras la hecatombe en la Supercopa, el 'no' de Xavi, las desavenencias de la plantilla con la directiva, el caso de I3 Ventures...

Si hay alguien que está haciendo por apaciguar el ambiente con su característico temple, ese es Quique Setién. El técnico cántabro llegó al Camp Nou en medio de un clima de crispación y, antes de la suspensión del fútbol por el coronavirus, dejó al Barcelona como líder de LaLiga, lo que le podría valer un título.

Setién estuvo en los micrófonos de 'El Larguero' y dejó muchos titulares con nombres propios. Sobre su llega al Barcelona dijo: "Días antes de que me llamase el Barça estuve a punto de marcharme a entrenar a Egipto. Sí, seguramente hubiera entrenado al Barcelona gratis. Bueno, gratis tampoco, pero casi en cualquier circunstancia".

Por otro lado, fue inevitable preguntar por el futuro del banquillo culé y la posibilidad de que Xavi sea su inquilino: "Ojalá que Xavi venga y lo haga muy bien. A Xavi y a todos los grandes futbolistas les he admirado. Yo si me tengo que ir y viene él, pues no pasa nada, así es el mundo de los entrenadores".

En la línea de su continuidad en la Ciudad Condal, también se refirió a Messi cuando le preguntaron si seguirá: "Espero que él siga contando conmigo. Le convenceremos de que siga con un proyecto ganador.

También fue turno de preguntarle por los refuerzos con los nombres de Lautaro y Neymar encima de la mesa: "Todos los grandes futbolistas me gustan y Neymar es uno de ellos. Pero hay que ver si es posible o no es posible. Para mí en el Barça vendrían bien los dos, son buenos futbolistas".

A su vez le preguntaron por su expupilo Joaquín Sánchez y por el Betis: "Sí, es un chaval extraordinario, nos vendría bien en muchas cosas. Seguro que algún jugador del Betis podría jugar en este Barcelona".

Reconoció que tiene una "gran relación" con Bartomeu, que los jugadores y él "le creen". Por último, no pudo faltar una referencia a Bordalás ante la pregunta de si le abrazaría: "Dije lo que tenía que decir y no he vuelto a decir nada de él. Le respeto... pero tu abrazas a quien quieres abrazar".