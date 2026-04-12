El esperanzador mensaje de Florentino Pérez al madridismo: "Aquí nadie se rinde..."

El presidente del Real Madrid aprovechó la entrega de insignias a socios para mandar unas palabras de optimismo en una temporada que está siendo complicada para el club blanco.

El Real Madrid no está pasando por una temporada fácil. Florentino Pérez, presidente del club, es consciente de la situación. Es por ello, que el máximo mandatario blanco ha querido mandar un mensaje de esperanza a la afición madridista.

Todo a pocos días del vital encuentro frente al Bayern de Múnich. Los de Álvaro Arbeloa están obligados a remontar el 1-2 de la ida para seguir vivos en la Champions. En la Liga, la situación es algo más compleja. La victoria del Barça en el derbi provocó que la distancia de los culés con los madridistas sea ya de 9 puntos. Una ventaja muy amplia.

Florentino, en la entrega de insignias a los socios, ha mandado un mensaje de positivismo: "Siempre he dicho que la lealtad del madridismo es nuestra gran fortaleza. Aquí nadie se rinde y vamos a seguir luchando año tras año hasta el último momento para intentar seguir sumando títulos al mayor palmarés de la historia del deporte".

"Es un honor contar con vuestro apoyo para seguir presidiendo el mejor club de la historia", ha asegurado el presidente del Real Madrid en unas declaraciones con las que intenta animar a la afición blanca.

"Venimos de ganar 58 títulos en los últimos 15 años, entre ellos seis Copas de Europa de fútbol y tres Copas de Europa de baloncesto. Esto demuestra nuestro nivel de autoexigencia, pero también nos lleva a hacer una reflexión: que valoremos las cosas en su justa medida y que seamos conscientes de las dificultades de conseguir cada triunfo y cada título", ha concluido Florentino