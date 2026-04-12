La extraña situación en la que Alcaraz perdió el primer set de la final de Montecarlo ante Sinner

El murciano dejó escapar la primera manga en el 'tie break' con un error muy impropio de él. Sinner se adelantó en un comienzo de final muy igualado donde el servicio terminó siendo determinante.

La final de Montecarlo prometía igualdad, y así fue. La primera manga se decidió en el 'tiebreak' en favor de un Sinner que fue más decisivo con sus golpes en los momentos clave. El italiano tuvo muchas dudas con su primer saque durante el primer set pero en el desempate recuperó su potencia al servicio.

Carlos comenzó a sufrir mucho cuando su rival sacaba y poco tardó Jannik en adelantarse en el 'tiebreak'. Con 6-5 en el marcador a favor del número dos del mundo, Alcaraz tenía la oportunidad, con su servicio, de igualar el marcador pero cometió una doble falta.

Un error muy raro en él, y más, tratándose de un momento tan decisivo del partido. Aún así, el murciano comenzó el segundo set con buenas sensaciones rompiendo el saque de Jannik para seguir peleando con decisión por el título de Montecarlo y el número uno del mundo.