La estremecedora confesión de Sergio Sánchez en 'El Cafelito': "Tenía un 14% de probabilidades de morir..."

El exfutbolista se abrió en canal en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol sobre uno de los momentos más complicados de su vida. El catalán pasó por una operación muy compleja que pudo no haber superado.

Sergio Sánchez ha desvelado en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol como fue uno de los momentos más escalofriantes de su vida. El exfutbolista de equipos como el Sevilla, Espanyol o Málaga se tuvo que someter a una operación de corazón muy arriesgada cuando jugaba para el club sevillano.

"A los seis meses me llamó Del Nido y me dijo: 'Mira Sergio, yo tengo una espina muy grande con lo que pasó con Antonio (Puerta) y voy a hacer todo lo posible para que tu vuelvas a jugar al fútbol", reconocía Sergio.

"Viajé a varios países y hubo un alemán, que había hecho ciertas pruebas y era yo era la primera persona que se iba a someter a ese tipo de operación. No había donde mirarnos. Tenían que firmar dos tutores por ser fuera del extranjero y no querían firmar ni mis padres ni nadie. Había un 14% de probabilidades de no sobrevivir", añadió el exzaguero.

Una cirugía que era muy compleja, tal y como explica Sergio: "Era una operación extracorpórea, tienes que quitar el corazón y pararlo".

"Tienen que romper las costillas, te abren el esternón, te operan y luego te dan la descarga y ahí está el riesgo", concluyó el exfutbolista de 40 años.