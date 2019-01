Ernesto Valverde: "Messi es de otra galaxia, sus números son estratosféricos"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, celebró haber "solventado" en la segunda mitad el problema que les había planteado el Eibar con "la primera presión", mientras que evitó cualquier polémica por la situación de Philippe Coutinho, titular ante los 'armeros' y que les "va a ayudar mucho".

"Ellos aprietan muy bien, como a todos, porque lo hacen desde el minuto 1 de la primera jornada hasta el 90 de la última, y resultaba difícil contactar con nuestros delanteros, aunque cuando lo hacíamos, teníamos muchas posibilidades por los que tenemos y porque dejan muchos espacios. En el segundo tiempo, cuando hemos solventado esa primera presión, ha resultado más sencillo y hemos hecho dos goles y han llegado las oportunidades", expresó Valverde.

El cacereño reconoció que habló con Gerard Piqué durante la primera parte por esos problemas del rival, que les estaba "cerrando el juego por dentro". "No podíamos girarnos y cambiar de lado, y hablamos de que teníamos que ser más profundos", comentó.

Sobre el momento actual de Coutinho, titular en detrimento de Dembelé, el técnico azulgrana insistió en que cuenta con "grandes jugadores". "Está Coutinho, Dembelé, Messi, Lenglet, y contamos con todos. Hay momentos en los que alguno va participando un poco más y se tilda como titular desde fuera y cuando no, que no lo es, es el traqueteo de esta temporada. Sabemos que Coutinho va a hacer grandes partidos y que nos va a ayudar mucho", advirtió, aclarando que el brasileño estuvo "mucho más suelto" en la segunda parte.

"No me he fijado, pero es un tipo duro y ya veremos", valoró Valverde ante un posible problema físico de Luis Suárez. "Lo valoraremos entre mañana y pasado, pero Luis es así, que parece que le duele todo y luego está al pie del cañón", añadió.

Finalmente, se deshizo en elogios hacia Leo Messi, que marcó su gol 400 en LaLiga. "Son números estratosféricos, increíbles, pero no solo son sus goles, es lo que hace y genera a su alrededor. Es de otra galaxia", sentenció.