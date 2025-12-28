El archienemigo de Alonso se rinde a Sainz: "Si hubiera pilotado en McLaren este año..."

Jonnhy Herbert, expiloto y excomisario de la Fórmula 1, se ha deshecho en elogios hacia Carlos y su manera de pilotar. Para Herbert, el madrileño hubiera estado en la pelea por el título de haber formado parte de McLaren.

Carlos Sainz ha terminado 2025 con muy buen sabor de boca. El madrileño, tras pasar un invierno complicado al terminar 2024, comenzó su andadura en Williams con el objetivo de luchar por podios, algo que a comienzo de curso se antojaba muy complicado.

Carlos no se adaptaba al coche y la mala suerte se 'cebaba' con el ex de Ferrari en las primeras carreras. Sin embargo, todo cambió en Bakú. Sainz consiguió subirse al podio tras firmar una carrera espectacular y, desde ese momento, la dinámica con Williams solo mostraba aspectos positivos.

Otro podio más en Qatar confirmó el gran momento del español. Fue tal su nivel a final de temporada, que Jonnhy Herbert, expiloto y excomisario del Gran Circo, ha alabado el trabajo de Carlos desde su llegarada a Williams: "Si le hubieran dado el coche que necesita, si le hubieran puesto en un McLaren, habría ido a por el Mundial. Es alguien que pasa un poco más desapercibido porque no es un piloto tan expresivo ni tan agresivo como Max Verstappen, por ejemplo. Simplemente se dedica a hacer su trabajo, muy parecido a su padre".

"Tiene una ética de trabajo muy buena y esa ética de trabajo es algo muy importante dentro de la estructura de un equipo. Espero que tenga una oportunidad real de subirse a un coche que le permita aspirar al Mundial, porque creo que lo conseguiría de forma muy profesional", asegura Herbert en una entrevista para una casa de apuestas.

El expiloto, conocido también por sus continuas críticas a Fernando Alonso, deja ver su admiración por Sainz después de que este le diera la vuelta a una temporada en la que nadie apostaba por él.