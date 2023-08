Olga Carmona vivió el mejor y el peor día de su vida este domingo. Así lo describió ella misma en sus redes sociales. Se acababa de convertir en campeona del mundo y minutos después conoció el terrible fallecimiento de su padre.

Sus familiares no le quisieron dar la noticia hasta que finalizara el encuentro. Olga marcó en la final el gol que convertía a España en campeona del mundo (1-0 en la final contra Inglaterra).

Su hermano mellizo, Tomás Carmona, ha publicado unas emotivas palabras para la jugadora del Real Madrid: "Mi hermana, mi pequeña, mi melli...".

"Me has demostrado ser una persona fuerte, perseverante y tenaz. No has parado hasta conseguir tu sueño. Papá y todos los que te queremos estamos orgullosos de tu gesta. Sigue brillando", ha escrito en sus redes sociales.

El mensaje de Olga

Horas antes la propia Olga había publicado varios mensajes con recuerdo para su padre: "Sé que tú querrías verme disfrutar de este momento histórico, por eso estaré con mis compañeras, para que desde donde estés sepas que esta estrella también es tuya, papá".

"Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá", publicó la defensa, goleadora en la final del campeonato del mundo.