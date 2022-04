Joaquín Sánchez es una institución en un Real Betis Balompié que ayer logró su tercera Copa del Rey. La emoción del veterano jugador, de 40 años, eriza la piel. Nada más terminar el partido, después de la victoria en los penaltis, el jugador gaditano comenzó a llorar.

"Las lágrimas son por la emoción acumulada", mencionó Sánchez después del partido, con los ojos humedecidos por el llanto. Diecisiete años después, el de El Puerto de Santamaría ganó su segunda Copa del Rey con la elástica verdiblanca a sus 40 años de edad.

"Me acuerdo de todo el trabajo, no solo de este año, sino de temporadas pasadas. El título es fruto de todo eso", mencionó el capitán bético a la televisión.

Pero ni la emoción ni las lágrimas cesaron. Después de levantar su tercer trofeo copero se dirigió a la zona donde se encontraban sus familiares. Sus hijas, que bajaron al césped, se fundieron con él en un emotivo abrazo mientras los tres lloraban.

Estas enternecedoras imágenes se complementaron con una frase: "Me dijiste que me iba a retirar y no me ibas a ver ganar ningún título. Aquí está", señaló Joaquín a una de sus dos descendientes, de las que no se separó en ningún momento, con continuas nuestras de cariño hacia ellas.

Fruto de la euforia provocada por el título, Joaquín Sánchez, cuyo contrato termina en junio, desveló qué hará con su futuro. "¿Qué voy a hacer? Seguir. ¿Me voy a ir ahora que empezamos a ganar?", comentó el capitán bético... aunque estas palabras contrastan con las mencionadas poco antes en rueda de prensa. "¿Y ahora qué?", le preguntaron. "Voy a disfrutar del momento", señaló.

El dorsal '17' del Real Betis Balompié fue protagonista, tanto en el partido como en la celebración. Pisó el natural de La Cartuja en el minuto 85 y, además de participar en varias jugadas de peligro, fue el encargado de poner en juego los balones parados. Sus bailes y capotazos, en comunión con los 'olés' de los aficionados, marcaron la fiesta enfrente del reconocido torero Curro Romero, bético y asistente a la final copera.

Con las Copas del Rey alzadas en 2005, 2007 y 2022, Joaquín Sánchez iguala a los jugadores españoles con más títulos coperos, como son Xavi Hernández, David Villa y Andoni Zubizarreta.