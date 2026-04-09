Edu Aguirre calienta a la bancada culé de 'El Chiringuito': "¿Polémica? Pa' casa"

El colaborador del programa entró con todo a plató después de que se analizara la posible mano de Pubill en el área.

Edu Aguirre llegó con todo a 'El Chiringuito' después de que el Atlético de Madrid venciera al FC Barcelona en la ida de los cuartos de final de la Champions League en el Camp Nou.

El colaborador del programa entró a plató después de que se analizase la posible mano de Marc Pubill y no dudó en calentar a la bancada culé.

"Siempre se agarran a algo. ¿Me estáis diciendo que el Barça va a y a la calle en Europa por decimosegundo año consecutivo por esto?", señaló.

Aguirre puso el foco en el juego de los azulgranas: "Hay que hablar de por qué el equipo no ha sabido competir, por qué el Atlético de Madrid ha tenido más pegada arriba, por qué solamente ha jugado bien Lamine Yamal y por qué en Europa, una vez más, no les da".

"Un año más en Europa, pa' casa. ¿Podemos hablar de fútbol?", zanjó el periodista ante el enfado de sus compañeros.