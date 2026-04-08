La jugada que pudo cambiar el Barça - Atleti: ¿Merecía Koke la segunda amarilla?

Antes de la expulsión de Cubarsí y del gol de Julián Álvarez, los jugadores azulgranas pidieron la expulsión del capitán rojiblanco por una dura entrada sobre Lamine Yamal.

Tras la victoria del Atlético de Madrid en el Camp Nou por 0-2 en la ida de los cuartos de final de la Champions League, el FC Barcelona deberá buscar una auténtica gesta en el Metropolitano la semana que viene.

Los de Simeone, fieles a su estilo, plantearon el partido igual que los anteriores frente a los culés: presión en la salida de balón, bloque bajo en fase defensiva y balones largos en busca del contraataque.

Con el Barça monopolizando el esférico y con 0-0 en el luminoso, los de Hansi Flick pidieron la segunda tarjeta amarilla a Koke por una dura entrada sobre Lamine Yamal.

El capitán rojiblanco recibió la advertencia de Kovac en el 7' por una falta sobre Dani Olmo, recibió la tarjeta en el 30' por otra sobre el ex del Leipzig y ocho minutos después, tras una entrada sin balón de por medio sobre Lamine, los blaugranas reclamaron la expulsión.

El colegiado no se echó la mano al bolsillo y tan solo dos minutos después, en un balón largo sobre Giuliano que dejaba solo a Simeone frente a Joan García, Cubarsí le tocó por detrás y tras revisarlo en el VAR, el árbitro le mostró el camino a vestuarios al central del Barça.

Esa misma falta al borde del área la clavó Julián Álvarez con un disparo excelso y el runrún en el Camp Nou comenzó a acrecentarse.

El segundo acto, a pesar de estar en inferioridad, no cambió mucho para el FC Barcelona. El Atleti mantuvo su plan y en el único disparo en toda la mitad, Sorloth puso el definitivo 0-2.

El próximo martes el Metropolitano, donde los culés cayeron por 4-0 hace apenas un mes, dictaminará qué equipo pasa a semifinales de la Champions... pero hasta entonces en la Ciudad Condal se preguntarán qué hubiera ocurrido si Kovac hubiese echado a Koke.