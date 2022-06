Carlos Tévez es uno de los jugadores más míticos que ha dado el fútbol argentino. El Apache, que militó en clubes como el West Ham y el Manchester City, ha compartido unas palabras sobre cómo fue su infancia, una niñez dura en la que tuvo que ver cómmo sus tíos, tal y como él mismo afirma, estaban "drogados y tirados en el suelo".

"Veía a los hermanos de mi viejo, tirados en el suelo drogados. Él me decía '¿Vos querés terminar así?' No me dejó faltar jamás a un entrenamiento", cuenta.

En una entrevista con 'America TV' narra qué pasó cuando fue a Brasil: "Le dije a mi padre que le comprase casas a mis tíos para salir del barrio. Sentí que les cambiaba la vida".

"Sabía que cuando das con el corazón después te llega el doble, o el triple. Nacimos sin nada. Nos vamos a ir sin nada", cuenta.

Porque sus comienzos fueron como fueron: "Me fui de Boca sin un peso, con nada en el banco. Tuve que devolverle al club lo que debía".

"En el Corinthians fue cuando empecé a cobrar bien. Me dije, 'la próxima generación de los Tévez tiene que ser mejor, mejor educación, tiene que poder salir", relata.

Ahora, Tévez disfruta de la retirada del fútbol: "Me levanté un día y dije que no jugaba más. Llamé a mi representante y se lo dije. Luego llamé a Riquelme para hacer una conferencia".

"Ahora estoy bien. Con mi vida. Jugué mucho tiempo, y ahora estoy retirado. Me ofrecieron muchas cosas, pero como jugador ya lo di todo", sentencia.