La DGT asegura que comunicó a Piqué la pérdida de puntos de su carnet de conducir

La Dirección General de Tráfico comunicó al jugador del FC Barcelona Gerard Piqué que había perdido todos los puntos de su carné y, por tanto, debía saber que tenía prohibido ponerse al volante.

"Sin entrar en detalle diré que consta la notificación personal a Piqué de la pérdida de puntos", se ha limitado a decir el director general de la DGT, Pere Navarro, preguntado sobre la investigación por un delito contra la seguridad vial que un juez ha abierto al futbolista y la petición de que Tráfico aclare si informó al sancionado de que no le quedaban puntos.

"Cada cual sabe lo que tiene que hacer"

Navarro ha dicho que no quería dar más información sobre ese expediente en concreto, pero sí ha mostrado su extrañeza en tono irónico sobre los motivos para que Piqué tuviera que conducir. "Me extraña que no vaya con un chófer", ha bromeado.

Navarro ha opinado que los personajes públicos deberían tener "cierta ejemplaridad" en como es la seguridad vial, si bien ha zanjado el asunto: "Cada cual sabe lo que tiene que hacer".