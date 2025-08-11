La imagen del torneo, pura desesperación: Medvedev sucumbe al calor en Cincinnati

El tenista ruso ha sido eliminado en la primera ronda del Masters 1000 de Cincinnati por Adam Walton y se ha visto visiblemente afectado por las altas temperaturas,

Daniil Medvedev está en el peor nivel de los últimos años. El tenista cae hasta el top 15 del ránking ATP y ha perdido en la primera ronda del Masters 1000 de Cincinnati, un torneo perteneciente a la gira llamada a revivir las aspiraciones del ruso.

A pesar de que el partido se desarrollara en pista dura y Medvedev consiguiera empezar con ventaja al ganar la primera manga en un tiebreak que dominó con absoluta contundencia, el enfrentamiento se lo terminaría llevando Adam Walton, número 85 del mundo.

Las altas temperaturas son un problema que se ha comentado de forma recurrente de cara a la gira americana y Daniil Medvedev se ha vistovisiblemente afectado por las mismas.

De hecho, a pesar de empezar ganando, le remontaron un partido en el que terminó protagonizando una de las imágenes del torneo como medida desesperada para combatir el calor y poder intentar revertir la situación del marcador.

Después de ceder el segundo set, durante el desarrollo de la tercera manga, el tenista aprovechó el descanso entre juego y juego cuando perdía 4-1 para intentar refrescarse de una forma muy especial.

El número 15 del mundo rodeó su cabeza con toallas mojadas para dejar una cómica instantánea en la que los paños dan la sensación de que Medvedev lleva dos grandes coletas.

Antes, durante el segundo set, el ruso ya había intentado huir del calor metiendo su cabeza dentro de un frigorífico. La realidad es que los intentos del tenista para evitar el calor no dieron resultados y Medvedev se despide del Masters 1000 a las primeras de cambio para dejar la gran incógnita de si podrá recuperar en algún momento su mejor versión.