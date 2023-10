Después de un mercado estival frenético en 'Can Barça' con las incorporaciones de última hora de Joao Félix y Joao Cancelo, el Barcelona busca reforzarse en el próximo mercado de invierno. Por lo pronto parece que el que seguro que llegará es Vitor Roque.

El joven punta brasileño cerró su fichaje con el club blaugrana el pasado verano pero aún está por confirmar si se unirá al Barça este mismo mercado invernal o ya el próximo verano para encarar la temporada 2024-2025.

Sin embargo, el entorno blaugrana se pregunta si el club se plantea reforzar varias líneas del equipo viendo la plaga de lesiones que está dejando a Xavi sin sus pilares. Deco, director deportivo del Barça, ha negado cualquier tipo de intención de cerrar la llegada de algún jugador que no sea Vitor Roque.

"Sólo me movería si el míster me lo pide, pero por ahora sólo hemos hablado de Vitor... Tiene un carácter fuerte para poder afrontar un reto tan potente como el Barça; es joven y aprenderá rápido. Se le nota su coraje y que no siente la presión cuando hablas con él", aseguró Deco en unas declaraciones a 'Mundo Deportivo'.

El aluvión de lesiones el último mes en el Barça ha sido devastador y ahora mismo son siete jugadores los que están tocados. Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Frenkie De Jong, Pedri, Jules Koundé, Raphinha y Álex Balde están tocados en mayor o menor medida y salvo Balde y Pedri, todo apunta a que ninguno llegará al partido de este fin de semana contra el Athletic de Bilbao.

Deco ha querido tranquilizar a los aficionados blaugranas en relación al tema de los lesionados: "Gestionar una plantilla con cuatro o cinco jugadores lesionados cuesta bastante... me consta que los servicios médicos están trabajando al 100% para ir recuperando a todos poco a poco".