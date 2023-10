26ª fecha del campeonato nacional de Liga de la temporada 92/93. El Deportivo de La Coruña visita el Camp Nou, donde cae ante el FC Barcelona por 3-0 en un polémico encuentro.

Primero, por un penalti del portero Paco Liaño sobre Txiki Begiristain en el que el jugador azulgrana se dejó caer sin haber contactado con el guardameta.

Después, por una falta no señalada sobre López Rekarte, que precedió a un nuevo tanto del Barça, obra de Guillermo Amor. Rekarte, de hecho, fue expulsado por protestar.

"Me huele muy mal"

Pues bien, en una entrevista en 'Onda Cero', Augusto César Lendoiro, expresidente del Deportivo de La Coruña, ha recordado aquel encuentro y el polémico arbitraje de Antonio Martín Navarrete.

"Me huele muy mal porque yo en algún partido me he quejado del arbitraje, y en concreto me parece que era de Navarrete", arranca el exdirigente.

"Recuerdo un partido en Barcelona que fue muy llamativo y tuve graves tensiones con él porque su arbitraje me pareció muy lamentable", ha añadido.

Sin incidir más en aquel encuentro, Lendoiro se ha referido al conjunto del 'caso Negreira', donde se investiga el pago de 7,5 millones de euros del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA).

"El Barça va a quedar marcado para siempre"

"La realidad es que si pagas esas cantidades, las pagas por algo. El Barça va a quedar marcado para siempre por el caso Negreira y es lamentable", ha explicado al respecto.

"Yo soy muy amigo de Joan Laporta, Sandro Rosell, Bartomeu... pero la realidad es que eso no se puede permitir", ha añadido.

"Los pagos a Negreira yo creo que son anteriores de lo que se viene diciendo. Las pruebas son irrefutables a partir de una fecha, son muchos millones de euros pagados y eso nadie lo regala", ha zanjado.

Cabe recordar que en la citada fecha, Negreira acababa de ser nombrado vicepresidente de los árbitros y la temporada terminó con el FC Barcelona alzándose campeón de Liga tras la visita del Real Madrid a Tenerife.