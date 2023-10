La jueza de refuerzo que dirigió la instrucción del caso Negreira en su fase inicial, Silvia López Mejía, habría ocultado a la Audiencia Provincial de Barcelona que su pareja es el principal proveedor de la cartelería del Fútbol Club Barcelona, según desvela hoy el diario digital El Debate. Así, la magistrada podría haber incurrido en una incompatibilidad al existir un conflicto de intereses.

Ignasi Pietx, pareja de la jueza, es propietario de Artyplan, una empresa de reprografía especializada en impresión corporativa de gran tamaño. El Debate muestra un docuemnto de la compañía en el que acreditan ser el "proveedor preferente de toda la producción gráfica del club desde el año 2003". Entre los trabajos que realiza Artyplan están la elaboración de los programas de los partidos, vallas publicitarias, banderas y pancartas y carteles alrededor del campo o en las gradas.

Además, desde el propio club de fútbol tienen registrada a la empresa del cónyuge de la jueza en su programa de patrocinio, lo que significa que el club también ofrece un descuento del 10 % a los socios que contraten los servicios profesionales de Artyplan. Para poder beneficiarse de la rebaja tan sólo hay que presentar el carnet azulgrana, tal y como el propio club explica a sus socios en las comunicaciones que se les envía de manera puntual.

También, un trabajador de Artyplan en comunicación con El Debate, precisa que la empresa participó en la elaboración de la lona que Laporta colgó en Madrid en 2020 para promocionarse como precandidato del club y así volver a optar a presidir el club. La lona, que llevaba como eslogan 'Ganas de volver a veros', fue colgada en la fachada de un edificio ubicado en el Paseo de La Habana, en Madrid, a escasos metros del estadio Santiago Bernabéu.

La pareja de la jueza, que se declara abiertamente culé en sus redes sociales, se habría reunido con el presidente del Barça al menos en una ocasión, según El Debate. Este medio muestra una instantánea que aseguran se tomó un mes después de que la Fiscalía iniciara la investigación de los pagos de 7,5 millones de euros del Barça a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

En los cuatro meses de instrucción de la jueza López Mejías en el caso Negreira, no se decretó ningún registro y los plazos se alargaron hasta máximo, limitándose a tramitar cuestiones básicamente burocráticas. Unos hechos que afianzaron la tesis pública del Barça de que el caso no avanzaba porque no había nada en contra del club y que, por este motivo, la investigación estaba abocada al archivo.