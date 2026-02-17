Se activa el protocolo por racismo en el Benfica - Real Madrid por un presunto insulto a Vinicius

Tras el tanto del brasileño en el 50', el '7' se fue directo al árbitro señalando a Gianluca Prestianni por supuestamente haberle llamado "mono".

El Benfica - Real Madrid de la ida de los 'playoffs' para acceder a octavos de final de la Champions League se ha empañado en el minuto 50.

Después de que Vinicius adelantara a los de Arbeloa en Lisboa, el brasileño se fue al córner, se señaló el nombre en la camiseta y celebró el tanto bailando.

Hasta ahí, aparentemente todo normal. Sin embargo, después de que Letexier le pidiera que volviera a su campo, se lio todo.

Vinicius se encaró con Gianluca Prestianni y tras recibir tarjeta amarilla, el extremo se fue directo al colegiado principal para advertirle que el argentino de 20 años le había llamado "mono".

El árbitro rápidamente activó el protocolo por racismo y los jugadores se fueron a los banquillos. De hecho, hasta Jose Mourinho se acercó a Vinicius para conocer su versión sobre lo ocurrido.

Tras nueve minutos de conversaciones en la zona técnica y sin una resolución concreta, ambos equipos volvieron al verde para retomar el partido. Se investigará la acción y puede que haya sanción para Prestianni.

Con el solitario tanto de Vini, el Real Madrid se lleva la ida de la eliminatoria y se jugará en el Bernabéu, con una ventaja por la mínima, su pase a octavos de final de la Champions.