Así trató Mourinho de calmar a Vinicius tras activarse el protocolo por racismo en el Benfica - Real Madrid

El técnico luso, una vez los jugadores de ambos equipos abandonaron el verde, se fue directo a por Vinicius Jr. para conocer su versión sobre lo ocurrido.

Tras activarse el protocolo por racismo en el Benfica - Real Madrid de la ida de los 'playoffs' para acceder a octavos de final de la Champions League se ha vivido un llamativo momento protagonizado por Jose Mourinho.

El entrenador portugués, una vez que los jugadores se habían retirado del campo, se fue directo a hablar con Vinicius Jr.

El luso, aparentemente, quería conocer la versión del brasileño sobre los presuntos insultos de Gianluca Prestianni.

Tras hablar varios segundos con el extremo y después de que ambos intercambiasen sus pareceres, entró en escena Mbappé.

Kylian se acercó a hablar con 'Mou' una vez Vinicius, autor del tanto madridista, había abandonado el lugar.

Al final, nueve minutos después de activar el protocolo, Letexier ordenó a ambos equipos volver al verde para disputar la última media hora de encuentro.

Pero el que no terminó el partido fue el propio Mourinho, que recibió la tarjeta roja tras reclamar la segunda amarilla a Vinicius por una falta en la frontal.

Con el solitario tanto de Vini, el Real Madrid se lleva la ida de la eliminatoria y se jugará en el Bernabéu, con una ventaja por la mínima, su pase a octavos de final de la Champions.