"La conductora se sentía acosada por la situación": qué se sabe del atropello múltiple antes del derbi en Barcelona

Fue a eso de las 21:00 horas cuando se vivió un momento de auténtico pánico en los alrededores del RCDE Stadium. Uno de gran tensión. Uno, justo antes del derbi que enfrentó al Espanyol y al Barça en un envite en el que el cuadro azulgrana se convirtió en nuevo campeón de LaLiga. Pero, en la previa, 13 heridos. Trece en un atropello múltiple que hizo saltar las alarmas ante tal concentración de personas por el partido en el feudo blanquiazul.

Fue una conductora, de 34 años, la protagonista de la acción. Del accidente. De uno completamente fortuito, como dicen los Mossos, y tras el cual dio negativo tanto en alcohol como en drogas. El coche, tal y como cuentan los agentes, "no iba a una velocidad excesiva" y estaba "parado" cuando, de repente, aceleró para tratar de salir de la multitud. Fue entonces cuando se produjo el atropello.

¿Pero qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó para que se produjera este incidente? Eduard Sallent, comisario de los Mossos y responsable de la Región Policial Metropolitana Sud, ha hablado de una acción "fortuita o accidental" para definir la situación. "Una persona que conducía un vehículo por una vía abierta se ha visto rodeada por aficionados que se dirigían al estadio. Por motivos que o tenemos claro, ha acelerado para abandonar el sitio", ha explicado.

Una aceleración que se produjo, según parece, por puro nerviosismo. Porque la mujer, porque la conductora, se vio completamente atrapada entre una muchedumbre que comenzó a insultarla. Fue en ese momento cuando todo se desató. Entre la multitud, los insultos y los objetos que sobre su coche caían, la mujer, que como dice Sallent "se sentía acosada" por la situación, aceleró y en la "huida" provocó el accidente. "No es un error de seguridad. Tenemos claro que cuando hay aglomeraciones de personas podemos encontrarnos con supuestos de este tipo. No es el primer caso ni el último, pero lo que no se da es que el conductor apriete el acelerador", ha comentado el comisario.

Pero fue lo que pasó. Fue lo que dio comienzo a lo que sucedió. A un atropello, a uno en el que hasta 14 personas se vieron arrolladas por el vehículo y por el que los servicios sanitarios atendieron a un total de 17 afectados, 14 de ellos heridos. Uno de ellos se encuentra en estado grave y hospitalizado en la UCI, mientras que cuatro ingresados ​​en diferentes centros hospitalarios. El resto han recibido todos el alta médica.

En el lugar había miles de personas. Allí estaban para recibir al autobús de su equipo. Para dar la bienvenida a los jugadores en un encuentro de máxima tensión por la rivalidad entre aficionados y clubes. Los Mossos allí desplazados por dicho motivo pudieron controlar la situación, algo que se trasladó por la megafonía del estadio del Espanyol. La conductora, por su parte, detenida a la espera de pasar a disposición judicial.

El derbi se disputó con normalidad

Todo sucedió en la previa del Espanyol - Barça. En la previa del derbi de la ciudad barcelonesa. La conductora, que iba a bordo de un coche blanco, se vio según apuntan los Mossos "acosada" entre la multitud y, por los nervios, aceleró llevándose por delante a casi 20 personas.

Los servicios sanitarios activaron un total de 11 unidades para atender a los afectados y entre los heridos leves se encuentra el hijo de Xavier García Albiol, alcalde de Badalona. El primer edil, en redes sociales, confirmó que el joven sufre un esguince en el pie: "Quiero agradecer las muestras de interés por mi hijo. Es una de las personas afectadas en el atropello múltiple. Espero que el resto de heridos sea también de poca gravedad".

Al ser un partido de alto riesgo, los Mossos ya estaban en el lugar para evitar posibles incidentes entre aficiones. Con la situación controlada, el partido pudo disputarse con normalidad una vez el árbitro del envite, César Soto Grado, confirmó que lo que había pasado fuera del recinto del Espanyol, en el número 100 de la Avenida Llobregat, no había pasado a mayores.

El encuentro transcurrió con normalidad y, una vez concluidos los 90 minutos, el Barça se proclamó campeón de LaLiga gracias a los goles de Lamine Yamal y de Fermín. Necesitaban ganar para lograr el título después de la victoria del Real Madrid ante el Mallorca y el equipo de Flick cumplió con su parte.