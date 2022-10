Con 19 goles en 12 partidos con el Manchester City, siendo el máximo goleador de la Premier League y la Champions League, Erling Haaland se ha erigido como el mejor jugador del mundo en este arranque de temporada.

Velocidad, fuerza y gol, mucho gol: estos son los ingredientes que conjuga el noruego para consumar su éxito... aunque para alcanzar la mejor condición física el ex del Borussia Dortmund sabe que es clave cuidar su alimentación.

Siguiendo el ejemplo de Cristiano Ronaldo, Haaland ha explicado en su documental 'The Big Decision' que consume frecuentemente hígados y corazones de vaca por su alto contenido nutritivo.

"La gente dice que la carne es mala, pero ¿cuál? ¿La carne que comes en McDonald’s? ¿O la de la vaca local que come hierba? Me como el corazón y el hígado. El corazón y el hígado son superalimentos ricos en vitamina B, hierro, fósforo y cobre y magnesio", explica el ariete en compañía de su padre, Alfie Haaland.

Además, ha señalado que entre sus 'manías' también está la de tomar baños de hielo, filtrar el agua que consume, darse un baño de sol para sus ojos y solo comer comida casera para completar su dieta de 6.000 calorías diarias.