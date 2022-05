Marcelo pone punto y final a su larga y exitosa trayectoria con el Real Madrid. Tras levantar la decimocuarta Copa de Europa del club, el centrocampista dijo que ese había sido su "último partido" con el equipo.

"Es un momento muy bonito. Cuando eres primer capitán sueñas con levantar la copa y me he convertido en el único brasileño que ha levantado una Champions como capitán del Real Madrid", afirmó en zona mixta para José Luis Sánchez, periodista del Chiringuito.

"La emoción es brutal, ha sido mi último partido con el Real Madrid pero estoy muy contento. No es un día de tristeza, me voy con mucha alegría, agradecido a los fans y las noches mágicas que he vivido en el Bernabéu", añadió.

"He tenido la suerte de ser capitán y levantar la Copa antes de mi adiós. Ya el último partido en el Bernabéu fue una mini despedida pero ahora no me puedo despedir mejor que con mi quinta Champions. He cerrado un ciclo muy bonito", sentenció.

🤍@MarceloM12 se DESPIDE del MADRID🤍 👋"Ha sido mi ÚLTIMO PARTIDO con el Real MADRID"👋 🎙️Lo ha desvelado con @JLSanchez78 en #ChiringuitoMadrid. pic.twitter.com/Mg5HeqJSkQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 29, 2022

Marcelo pone fin a 15 años con el Real Madrid y se va siendo el jugador más laureado de la historia tras superar, con esta última Champions, al recientemente fallecido Paco Gento. El brasileño deja atrás 5 Champions, 6 Ligas, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España.