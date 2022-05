En 'El Chiringuito', Jota Jordi no le encontraba explicación a lo ocurrido: "Estoy cabreado, estoy hecho polvo. Estoy destrozado. Si hablamos de fútbol, el Madrid ha disparado una vez a puerta. Llevo un cabreo encima. Me tengo que rendir, porque me tengo que rendir".

"No tiene explicación. Las tres eliminatorias no tienen explicación. La final tampoco tiene explicación. No me expliquéis nada de fútbol", dijo el tertuliano del Barça.