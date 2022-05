José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid y confeso aficionado del Atlético, recibió a los campeones de LaLiga y de la Champions League en la sede del Ayuntamiento de la ciudad. "Qué difícil nos lo poneis a los que no somos del Real Madrid", afirmó.

"De las últimas ocho finales habéis ganado las ocho. Y quiero poner en valor LaLiga, el torneo de la regularidad. A los que somos futboleros nos gusta LaLiga", dijo Martínez-Almeida.

Siguió recordando el camino que ha tenido el Real Madrid en esta Champions League: "Os habéis llevado por delante al campeón de Francia. Al de Inglaterra. Al de Europa... Este título formará parte de la memoria de todo el madridismo".

"Ese partido contra el PSG que la calidad importa tanto como las ganas de seguir luchando a pesar de haberlo ganado todo", comentó en referencia a la jugada de Benzema ante Donnarumma.

Y luego, el Manchester City: "Algunos pensamos en el minuto 85 eso se podía remontar. Dije que si metíais un gol el partido se ganaba. Se me giró Nadal y me dijo, 'qué alcalde, tú lo has sufrido muchas veces".

Martínez-Almeida quiso tener, para terminar, palabras para Carlo Ancelotti, de quien destacó su sentido del humor: "Cuando se enteró de que era del Atleti dijo que eso no podía ser. Dijo 'o bien el alcalde cambia de equipo... o bien Madrid cambia de alcalde".