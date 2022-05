Minutos después de vivir el triunfo del Real Madrid frente al Liverpool en la final de la Champions League, Josep Pedrerol pudo hablar por teléfono con Florentino Pérez en El Chiringuito. El presidente del club blanco, en tono bromista, se ha sincerado acerca de los motivos que han llevado a la consecución de la Champions.

Para Pérez, el "ambiente" que había en el grupo les ha hecho ser "optimistas siempre", celebrando que hayan "hecho los deberes" esta temporada. "Todo ha salido como habíamos pensado. Cuando las cosas las haces bien, te salen bien. Creo que hemos cumplido los objetivos plenamente", asegura.

Preguntado por Mbappé, el presidente del Real Madrid fue claro: "de momento" no entra en los planes blancos, "desde luego". "Queremos jugadores como los que han venido este año: Camavinga, Alaba... que se integran con los que ya están aquí y crean una atmósfera propicia para cumplir los objetivos", añadió.

"Mbappé no ha venido porque no ha querido", apostilló Florentino, un tema al que cree que "no hay que dar más vueltas". Además, avanzó que el equipo no iría de madrugada a Cibeles y comentó su saludo con Ceferín, presidente de la UEFA: "En la vida hay que ser educado... Él también me ha felicitado".