El Real Madrid es campeón de Europa por decimocuarta vez. Una Champions que siempre se recordará por las remontadas en las eliminatorias y por las paradas de Thibaut Courtois en la final ante el Liverpool.

En 'El Chiringuito', Jota Jordi no le encontraba explicación a lo ocurrido: "Estoy cabreado, estoy hecho polvo. Estoy destrozado. Si hablamos de fútbol, el Madrid ha disparado una vez a puerta. Llevo un cabreo encima. Me tengo que rendir, porque me tengo que rendir".

"No tiene explicación. Las tres eliminatorias no tienen explicación. La final tampoco tiene explicación. No me expliquéis nada de fútbol", dice el tertuliano del Barça.

Precisamente el cuadro azulgrana quiso felicitar al Real Madrid en sus redes por el triunfo de la 14: "Felicidades al Real Madrid por el título de Champions conseguido esta noche en el Stade de France".