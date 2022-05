Las atajadas de Thibaut Courtois impidieron los goles del Liverpool y fue uno de los más destacados de la final de Champions. Tanto que algunos ya piden el Balón de Oro para él.

Ni Mohamed Salah ni Sadio Mané pudieron con el guardameta del Real Madrid. Todos los disparos eran rechazados, con los pies o con las manos, a pesar de que no cesaban los intentos por parte del Liverpool, pero el muro de hormigón belga era indestructible. Una actuación colosal que le acredita, según Cesc Fábregas, como uno de los candidatos a obtener el Balón de Oro.

Y así lo comentó el exmediocentro del FC Barcelona en su perfil de Twitter. "Agregaría y probablemente se lo daría a Courtois. Temporada loca", escribió Fábregas en un tweet que ha alcanzado gran repercusión, a modo de corrección.

Antes de la publicación de estas diez palabras, escribió otro tweet en el que se declaró contrario a los premios individuales. "No soy muy fan de los trofeos individuales pero, seguramente, ¿se podría decidir el Balón de Oro esta noche? ¿Mané? ¿Salah? ¿Benzema?", redactó el que, hasta hace unos días, fuera jugador del Mónaco, dos horas antes que el otro tweet.

Porque la final de la Champions, disputada ayer, pudo decidir el ganador del próximo Balón de Oro, tal y como comenta Cesc Fábregas, aunque él haya dejado clara su postura. Courtois es uno de lso claros favoritos.

I would add and most probably give it to Cortouis. Insane season. https://t.co/CcoCGwytif