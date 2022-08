A Casemiro le aguarda una nueva aventura en el Manchester United. Después de abandonar el Real Madrid tras ocho años en el club blanco, donde ha ganado cinco Champions, el mediocentro tenía ganas de probar una nueva aventura en este club histórico. El brasileño tenía ganas de probar en otro equipo después de haberlo ganado todo con el Madrid y tiene muchas ganas de jugar junto a sus nuevos compañeros.

Casemiro reconoce que ha sido recibido le ha recibido con mucho cariño: "Todo el mundo se me acerca con un cariño especial hacia mí. Esto, sin duda, es muy importante. Siempre me he sentido muy querido, desde el momento en el que estoy aquí. Es un nuevo reto, una felicidad increíble. Parece que tengo 20 o 18 años. Estoy con muchas ganas, con mucha ilusión de estar ya con los compañeros y jugando en el estadio".

El ex del Real da también a conocer una historia que pocos saben, y es que estuvo en 2007 en Old Trafford: "Estoy volviendo aquí después de 15 años. No sé si mucha gente lo sabe, pero jugué una competición con 15 años cuando estaba con Sao Paulo. Te pasa como una película en la cabeza, después de 15 años vuelves para jugar en el Manchester United. Ni en los mejores sueños... Deseaba jugar aquí".

"Ahora que estoy de vuelta, soy la persona más feliz del mundo y tengo muchas ganas de demostrar dentro del campo, ayudar a los compañeros y ayudar al Manchester a ganar partidos y, consecuentemente, a ganar títulos", añade.

Casemiro estuvo presente en Old Trafford este lunes en la victoria de los diablos rojos frente al Liverpool por 2-1. Una victoria que le viene de lujo al United, que hasta ese momento era colista y ahora quiere mirar hacia arriba.

El jugador ya ha entrenado con sus nuevos compañeros (entre ellos dos viejos conocidos como Raphael Varane y Cristiano Ronaldo) y ha sido registrado, por lo que está disponible para su entrenador Erik Ten Hag para debutar frente al Southampton este fin de semana.