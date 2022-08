Casemiro ya no es jugador del Real Madrid. Historia del club en una de sus etapas más gloriosas con cinco Champions, el brasileño se ha despedido en un acto muy emotivo celebrado en Valdebebas en el que no podía parar de llorar. El jugador ha conquistado al madridismo no sólo por su fútbol sino también por su carácter y personalidad dentro y fuera del campo.

Mucho le ha costado hablar a un Casemiro muy emocionado, que no podía empezar su discurso: "Cuando salí de Sao Paulo tenía claro que jugaría en el primer equipo del Real Madrid. Y aquí, con el paso del tiempo, he construido mi vida y mi familia".

"He vivido noches increíbles aquí. Me voy con la imagen de la última Champions que hemos ganado. Con Modric y Kroos he disfrutado mucho del fútbol", ha dicho el centrocampista.

Quiso mandar un mensaje a los aficionados: "Quiero dejar claro que un día volveré para devolver el cariño que me han dado. Para seguir ayudando a este club. Y que lo aprendido aquí me hace fuerte para seguir en un gran club como es el Manchester United. Gracias presidente, contigo por delante este club tendrá un futuro brillante y seguirá ganando. ¡Hala Madrid!".

18 son los títulos que ha conquistado Casemiro de blanco: 5 Copas de Europa, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España.

Florentino Pérez también tuvo unas bonitas palabras para él: "Es uno de nuestros grandes referentes. Todos los madridistas le tendrán en su memoria. Siempre recordaré tus 20 minutos extraordinarios en Dortmund que fueron claves para la Décima". El presidente le entregó la insignia de oro y brillantes del Real Madrid.

Rueda de prensa

Casemiro ha desvelado cuándo tomó la decisión: "Tras la final de la Champions hablé con mi agente y le dije que tenía la sensación de que estaba terminando mi ciclo. Soy honesto con todos, lo pensé. Me dijo que me fuera de vacaciones y tuviera la cabeza más tranquila. Al volver la sensación fue la misma".

"Quería vivir un nuevo reto, probar una Liga diferente y una cultura diferente. Allí no he ganado nada. Quiero ayudar como ayudé aquí. Voy con toda la ilusión", ha explicado.

La Premier, nuevos retos en el Manchester United: "Deseaba jugarla y quería jugar allí. El cambio era necesario. Puedes estar estresado con la temporada y luego de vacaciones, cuando sigues pensando en eso... tenía que ser honesto".

Preguntado por los motivos de su marcha, Casemiro quiso dejar claro que no era por dinero: "La mínima gente que piensa eso, si fuera por eso me habría ido por dinero hace cuatro o cinco años. El club se ha portado muy bien conmigo. Es una decisión mía. La gente se equivoca si piensa eso y no me conoce".