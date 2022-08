Casemiro ya lució los colores del Manchester United en la previa del partido de Premier League ante el Liverpool. Partido, por cierto, que sus compañeros ganaron. Su fichaje sigue generando debate en Inglaterra. Unos creen que es la pieza que necesita el equipo, mientras que otros le critican duramente.

Es el caso de Graeme Souness, leyenda del Liverpool, que en 'Sky Sports' ha sido muy crítico con el mediocentro: "Casemiro estaba jugando con grandes jugadores en el Real Madrid, pero él no es un gran jugador, nunca ha sido un gran jugador".

"Creo que tuvo suerte de estar en el Real Madrid. Yo nunca espero ver jugar a Casemiro. A Benzema y los otros jugadores, sí. Nunca he estado realmente emocionado de ver a Casemiro", afirmó.

Detalla Souness que Casemiro ayudará al United a ser más sólido en el centro del campo, pero no a construir el juego: "No creo que tenga un gran rango de pases, no creo que vaya a hacer jugar a otros futbolistas. El Real Madrid y ese centro del campo en particular estaba lleno de tipos futboleros. Ayudará al Manchester United a ser más sólido en el mediocampo".

"Tiene 30 años y cuesta 70 millones más complementos... es demasiado dinero. No veo al Manchester United jugando mejor cuando Casemiro tenga la pelota", indica.

En Inglaterra no se ponen de acuerdo sobre la llegada de Casemiro. Lo que está claro es que el United necesitaba reforzarse y ha visto en el mediocentro la pieza con experiencia que necesita. El mercado todavía no ha terminado para ellos. Porque el futuro de Cristiano Ronaldo, que fue suplente en el último encuentro, sigue en el aire.