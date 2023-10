Eduardo Camavinga es de esos jóvenes futbolistas destinados, en un futuro no muy lejano, a comandar las operaciones del Real Madrid. Ya sea en mediocampo o de lateral izquierdo, el galo es un nombre clave en el devenir del equipo de la capital de España... aunque él ha dejado claro, de nuevo, dónde le gusta más jugar.

Al igual que Rodrygo, quien afirmó que de '9' no se siente cómodo, Camavinga ha confirmado que ser '3' no es lo que más le atrae.

"Todo el mundo lo sabe. No es ningún secreto, no me gusta esa posición. Pero hablé con Ancelotti, y lo más importante es el equipo", cuenta.

"Jugaré de lateral si me lo piden"

Porque para él las preferencias están claras: "Soy jugador de equipo, y jugaré de lateral si me lo piden aunque no me guste".

"Quiero darlo todo por el club, y no siempre se consigue lo que uno quiere. Hay que saber equilibrar todo", afirma.

Busca convencer a Deschamps

No es solo en su club donde ha jugado de lateral, pues Deschamps, viendo que escaseaban los laterales, también le ha utilizado en dicha demarcación.

"Estoy demostrando al entrenador que merezco jugar un poco más cuando salgo al campo. Pero es quien decide, y hay que respetarlo. Tengo que trabajar duro", cuenta el francés.

Ante Países Bajos, Camavinga no jugó un solo minuto ni en el mediocentro ni en el lateral.