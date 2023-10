Rodrygo le ha lanzado un mensaje a Carlo Ancelotti. Un mensaje a distancia. Uno desde la concentración de la selección de Brasil. El motivo, su posición en el campo. Una posición que no queda del todo clara y que ha ido pasando por la totalidad de posiciones ofensivas del Real Madrid. Y eso es algo que no está gustando al brasileño...

Porque el esquema ha pasado del 4-3-3 al 4-4-2. Porque él ha pasado de jugar más en banda a hacerlo más por dentro. Porque ahí, según dice, no se siente tan cómodo.

Así lo ha expresado: "Siempre lo he dejado claro. Tengo facilidad para jugar en las bandas. Simplemente, no me gusta jugar de '9'... pero en mi club tengo que hacerlo".

"En Brasil tengo más libertad"

"En Brasil tengo más libertad para moverme", insiste Rodrygo con la idea de su posición en el campo.

Sobre el adiós de Benzema y lo que supone tener esa mayor presión a su corta edad, es claro: "Es positivo saber que la gente confía en ti. Así lo veo en este nuevo ciclo".

"Creo que puedo estar a la altura de estas expectativas que hay sobre mí", afirma.

En el presente curso, en el Real Madrid, ha disputado ocho partidos entre LaLiga y la Champions, habiendo anotado tan solo un gol.