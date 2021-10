El Mundial de Canadá en 2015 supuso un antes y después, un punto de inflexión en la selección femenina de España. Tras 27 años en el cargo y sin ganar un título durante más de dos décadas, Ignacio Quereda dimitió como entrenador después de que el combinado nacional se plantase ante Ángel María Villar, entonces presidente de la Federación.

Las jugadoras, hartas de la situación vivida por varias generaciones de futbolistas, se negaron a continuar a las órdenes de Quereda y la RFEF puso al frente del equipo a Jorge Vilda.

Ahora, el documental 'Romper el Silencio' ha destapado las continuas vejaciones y abusos psicológicos a los que el entrenador sometió a la plantilla durante su periplo en 'La Roja'.

"Era muy frío y arisco, te lo cruzabas y no te daba ni los buenos días; pero con gente de poder y directivos era totalmente distinto", explica la internacional Vero Boquete, que también destapa insultos como "A ver si te cuidas, que estás gorda" o "lo que necesitas es un macho".

Roser Serra, internacional entre 1989 y 1999, asegura que en un primer momento no tuvo conciencia de estar siendo víctima de abusos: "Con 20 años no tienes la experiencia de saber lo que es el maltrato psicológico, no era consciente hasta que pasaron unos años... y piensas 'aquí pasó algo. Normalmente cogía a las más jovencitas y cuando una se le ponía entre ceja y ceja no paraba".

Obsesión por el control

Paralelamente, las jugadoras describen el control obsesivo que imponía Quereda. "Nos obligaba a dejar las puertas de las habitaciones abiertas y por la noche pasaba una por una a controlar. Hasta si comprábamos algo nos miraba las bolsas", confiesa Mar Prieto, internacional con España entre 1985 y 2000.

Homofobia

Vero Boquete y Vicky Losada también recuerdan que el técnico concebía la homosexualidad como "una enfermedad". "Él la homosexualidad la quería erradicar. A mí con 16 o 17 años me dijo eso y yo pensé: 'he venido a jugar al fútbol'", explica Losada.

Tras 27 años en el cargo y después de un 'basta ya' de las jugadores ante los continuos abusos y vejaciones, Quereda dejó el banquillo de 'La Roja'. Ahora, las jugadoras han denunciado la pesadilla que vivieron con el objetivo de que no se vuelva a repetir y, dado el caso, se escuchen sus voces.