La semana pasada se comunicaba la sanción de 2 años para el 'Papu' Gómez por un positivo en dopaje, concretamente, en terbutalina. El ex del Sevilla alegó que se debía al accidental consumo de un jarabe que tomaba su hijo.

En una entrevista previa al positivo por dopaje y al partido de este fin de semana , el 'Papu' aseguró que su único recuerdo sobre José Mourinho era la Europa League que le ganó el Sevilla a la Roma el pasado mes de mayo en penaltis.

Estas declaraciones no sentaron nada bien al luso, que después de imponerse al Monza (equipo en el que milita el 'Papu') este fin de semana, se acordó del argentino y le mandó un dardo envenenado en el ya habitual tono irónico de "The Special One".

"Tengo tos, pero no tomaré jarabe ni pastillas o podría tener problemas en el antidoping", dijo Mourinho en rueda de prensa después de que su equipo venciera por 1-0 al Monza.

La respuesta del luso se ha hecho viral y ha dejado una de las imágenes del fin de semana atacando a un 'Papu' Gómez que ha visto saltar su carrera por los aires en cuestión de días.