Las bonitas palabras de Simeone a Ancelotti: "Soy un admirador suyo, lo quiero mucho"

Diego Pablo Simeone ha comparecido este miércoles en rueda de prensa en la previa del Osasuna - Atlético de Madrid que se disputará este jueves en El Sadar.

Entre otros aspectos, al técnico argentino le han preguntado por Carlo Ancelotti, que tras estas últimas tres jornadas abandonará el Real Madrid para ser seleccionador de Brasil.

En primer lugar, el 'Cholo' no ha entrado a opinar si la decisión es correcta o no: "Valoración no entro, es una parcela de su club y de él".

Eso sí, sobre Ancelotti solo tiene buenas palabras: "Como entrenador, todos tenemos una admiración por su trabajo, no sólo por todo lo que gestionó en y representó en el Real Madrid, sino por toda su trayectoria deportiva".

De hecho, Simeone ha destacado la buena relación que mantiene con él: "Soy un admirador de él, lo quiero mucho, él lo sabe y le deseo lo mejor". Esto es el deporte.