Vuelve el culebrón Kylian Mbappé. El atacante del Paris Saint-Germain aseguró después de ser campeón de la Supercopa de Francia que no tenía tomada ninguna decisión sobre su futuro. Su contrato con los parisinos termina en junio de este mismo año, 2024.

Y Josep Pedrerol soltó el bombazo en 'El Chiringuio': el Real Madrid no está contento con esta situación.

"Al Real Madrid este culebrón no le hace ninguna gracia. El Madrid no quiere entrar en el culebrón y da la impresión de que a Mbappé le interesa. Este juego al Madrid no le interesa. Al Madrid no le gusta esto", contó el presentador de 'El Chiringuito'.

Las palabras de Mbappé

"Aún no he tomado mi decisión. No he elegido", dijo el delantero galo después de ser campeón de la Supercopa.

"Con el acuerdo que hice con el presidente este verano, sea cual sea mi decisión, logramos proteger a todas las partes, preservar la serenidad del club para los desafíos venideros que es lo importante. El resto es secundario", dijo Kylian.