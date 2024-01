Desde el 1 de enero Kylian Mbappé es libre para negociar su futuro con cualquier club. Su contrato con el Paris Saint-Germain termina el próximo 30 de junio, tras no haber renovado hasta 2025 el pasado verano. Por lo que el culebrón ha vuelto a empezar.

Este miércoles, después de proclamarse campeón de la Supercopa de Francia, se volvió a pronunciar sobre su futuro. Y dejó una frase que ya había pronunciado en el pasado: "Aún no he tomado mi decisión. No he elegido".

"Con el acuerdo que hice con el presidente este verano, sea cual sea mi decisión, logramos proteger a todas las partes, preservar la serenidad del club para los desafíos venideros que es lo importante. El resto es secundario", dijo el delantero galo.

"En 2022 no supe mi decisión hasta mayo. Si sé lo que quiero hacer, no debería dejar que se alargue la decisión. No tendría ningún sentido. Nadie habla de mi situación dentro del club, no interesa a mucha gente", comentó Kylian.

Y el Real Madrid está atento. El viejo anhelo del club blanco podría hacerse realidad este verano después de varios mercados de fichajes en los que el culebrón no cesaba. Ha comenzado la cuenta atrás... y Mbappé vuelve a decir que no ha tomado ninguna decisión.