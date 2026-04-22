El Barça se proclama campeón de la Liga F

El equipo azulgrana se lleva el triunfo contra el Espanyol (1-4) y conquista su undécimo título de la Liga F arrasando con 25 victorias y solo una derrota.

El FC Barcelona se ha proclamado campeón de la Liga F. El séptimo título consecutivo. El equipo dirigido por Pere Romeu se llevó la victoria contra el Espanyol (1-4) y ya ha podido levantar el trofeo en la tarde de este miércoles.

El equipo azulgrana, a pesar de las rotaciones, remontó ante el Espanyol con goles de Carla Julià, Caroline Graham y dos goles de Martine Fenger.

Es el undécimo título de Liga del FC Barcelona, que sigue siendo el equipo dominante en la competición doméstica. Sin ninguna duda. Nadie se le puede acercar.

Unos números increíbles

El Barça ha sumado 25 victorias y sólo una derrota en toda la competición: con 116 goles a favor y sólo siete en contra. Unos números absolutamente increíbles.

Y después de la Liga F, llegará la opción de la Champions League. El cuadro azulgrana se medirá en las semifinales contra el Bayern Munich. La otra eliminatoria la disputarán el Arsenal y el OL Lyonnes.