Así será el recorrido de la selección española por Madrid para celebrar la victoria en el Mundial: horarios y paradas

Los detalles La selección española de fútbol regresa a casa tras conseguir la segunda estrella de su historia tras ganar a Argentina. Antes de acudir a la fiesta en Cibeles, acudirán al Palacio de la Zarzuela y a Moncloa.

La selección española de fútbol celebra su segundo título mundial tras vencer a Argentina en la final del Mundial 2026, disputada en el MetLife de Nueva Jersey. El gol de Ferran Torres en la prórroga dio la victoria a España. Menos de 24 horas después, el equipo de Luis de la Fuente regresará a Madrid, donde será recibido con honores. La celebración comenzará con una visita al Palacio de la Zarzuela para encontrarse con los reyes, seguida de un recibimiento en la Moncloa por parte del presidente del Gobierno. Posteriormente, los campeones recorrerán Madrid en un autobús descubierto hasta la Plaza de Cibeles, donde se realizará una fiesta con música y espectáculos para presentar el trofeo ante sus seguidores.

La selección española masculina de fútbol, campeona del mundo por segunda vez en su historia tras ganar la final de este domingo a Argentina, celebrará haber conseguido la segunda estrella de su historia con la visita al Palacio de la Zarzuela, la Moncloa y una rúa por Madrid con destino a la fiesta en Cibeles.

España conquistó el Mundial 2026 en la final contra Argentina celebrada en el MetLife de Nueva Jersey (Estados Unidos) gracias a un gol de Ferran Torres en la prórroga y menos de 24 horas después estará en casa celebrándolo y recibiendo el homenaje de instituciones y afición.

El equipo de Luis de la Fuente pondrá rumbo a Madrid este mismo lunes, esperando el calor que recibirá ya en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas cuando aterrice entorno a las 12:50 procedente de Newark. Entonces, la selección tendrá una primera cita con los reyes en el Palacio de la Zarzuela, a las 16:30, y después acudirá a la Moncloa para el recibimiento del presidente del Gobierno.

Tanto la Familia Real, al completo, como Pedro Sánchez presenciaron la final de Nueva Jersey, donde España se coronó campeona del mundo 16 años después de la primera estrella. Después los actos oficiales, los campeones recorrerán algunas de las calles más importantes de la capital en un autobús descubierto con destino a la Plaza de Cibeles.

Desde las 18:00 horas, el escenario instalado junto al Palacio de Comunicaciones acogerá una completa programación de música, animación y espectáculos que amenizará la espera hasta la llegada de los jugadores y cuerpo técnico, prevista, aproximadamente, sobre las 21:00 horas, con la participación de DJ, destacados artistas y numerosas sorpresas.

Será entonces cuando los integrantes de la selección española presenten el trofeo ante los seguidores y celebren sobre el escenario la conquista del segundo Mundial de la historia del fútbol español.

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