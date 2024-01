Desde el 1 de enero, Kylian Mbappé puede negociar con cualquier equipo un nuevo contrato a partir del 1 de julio, fecha en la que comenzará a ser agente libre siempre y cuando no renueve su vínculo con el París Saint-Germain como ya hizo en 2022.

En 'El Chiringuito', Pedrerol actualizó las últimas novedades del caso, explicando la posición del Real Madrid.

"El Real Madrid sigue muy atento a Mbappé, pero no hará nada que pueda perjudicar a Kylian, es decir, filtrar cualquier movimiento", señaló el presentador.

🚨 EXCLUSIVA de @jpedrerol 🚨 💣 "NO hay NINGÚN CONTRATO firmado entre MADRID y MBAPPÉ". 😯 "El club NO hará NADA que PERJUDIQUE a KYLIAN". pic.twitter.com/KN9t8qejm9 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 3, 2024

Eso sí, quiso hacer hincapié en que "el secretismo será absoluto": "No hay ningún contrato firmado entre ambas partes. Estamos en una situación, de nuevo, de confianza".

Sobre ofertas de terceros, Pedrerol dejó claro que "el Madrid quiere a Mbappé, pero no entrará en una subasta": "No me atrevería a decir que el club es optimista".

🚨 EXCLUSIVA @jpedrerol 🚨 💰❌ "El MADRID QUIERE a MBAPPÉ... pero NO entrará en una SUBASTA" 💣 "NO me atrevería a decir que el MADRID es OPTIMISTA". pic.twitter.com/FTa9LOJXRH — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 3, 2024

"Al Madrid le preocupa ceder ante las presiones de Catar. Confían en Mbappé, pero menos en su entorno. Si tengo que apostar, diría que al 60% Mbappé juega en el Real Madrid", zanjó el presentador.