Una vez más, el Barça va a tener que salir al mercado en busca de un nuevo entrenador. La dimisión de Xavi como técnico culé no se hará efectiva hasta el 30 de junio, por lo Laporta y su equipo tienen ahora varios meses para encontrar el nombre ideal para esta vacante de cara a la próxima temporada.

Rafa Márquez, el más posible

El entrenador del filial es uno de los mejor posicionados para ocupar este puesto en el banquillo culé. Es un hombre de la casa. Conoce el ADN culé y se desenvuelve dentro de la estructura. Tiene una buena relación con Laporta, así que todo suma... De hecho, el propio técnico no se escondió cuando se confirmó la salida de Xavi: "Llegará si me tiene que tocar. ¿Quién no querría ser entrenador del Barça?".

Míchel, misma filosofía

El artífice del 'milagro de Girona' es otro de los nombres que más ruido está haciendo en las últimas horas. El técnico madrileño consiguió devolver al Girona a primera división para ahora colocarlo en la cima del fútbol español, algo que, evidentemente, no ha pasado desapercibido. Su estilo de posesión se asemeja bastante a la filosofía culé, aunque su nula experiencia en equipos de primer nivel histórico puede ser la gran duda a la hora de firmarlo.

Thiago Motta, la revelación de los banquillos

El exjugador portugués está brillando, brillando mucho en el banquillo del Bolonia. Motta ha conseguido consolidar al conjunto boloñés en la lucha por los puestos europeos de la Serie A, realizando un notable trabajo y posicionándose como otro de los nombres clave de esta lista. El portugués, que ya jugó en el Barcelona entre 1999 y 2007, mantiene una gran relación con Deco, director deportivo del club, y con Joan Laporta, por lo que la posibilidad de verlo en el banquillo culé no es un disparate.

Jürgen Klopp, el 'showman' de los banquillos

El anuncio de la salida de Klopp de Anfield ha sido todavía más sorprendente que la dimisión de Xavi. El alemán ha decidido dejar el banquillo del Liverpool al final de la presente temporada tras nueve años en Inglaterra. Sin anunciar todavía qué será de su futuro, lo que sí ha recalcado es que no volverá a entrenar a ningún equipo de la Premier League.

El alemán podría tomarse un año sabático ya que, como él mismo dijo, "se encontraba cansado". Sin embargo, Klopp es uno de los grandes sueños de Laporta. El técnico es un experto en reflotar grandes buques, por lo que podría ser el hombre perfecto para el Barcelona. A pesar de ello, el su alto salario junto a su deseo de descansar un tiempo pueden ser los grandes impedimentos.