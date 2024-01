Xavi Hernández no seguirá en el banquillo del Fútbol Club Barcelona una vez que termine esta temporada. El catalán, tras el encuentro contra el Villarreal que acabó con derrota por 3-5, confirmó que en cuanto acaba el curso dejará de ser el técnico del equipo culé.

Ahora queda por saber quién y cuándo. Quién será su sustituto y cuándo se anunciará. Con el Barça jugándose entrar en Champions League, y el propio torneo europeo, hay quien ya ha dicho 'aquí estoy'.

Se trata de Rafa Márquez, entrenador del Barça B. El mexicano ya ha dicho que si le llaman... que no va a decir que no.

"La directiva tendrá tiempo para pensarlo bien hasta que acabe la temporada. Es parte del proceso", empezó el azteca.

Y luego, se postula: "Quién no querría ser entrenador del Barça. Esta es apenas mi segunda temporada como entrenador... pero a una oportunidad así no le puedes decir que no".

El Barça perdió ante el Villarreal en un encuentro en el que llegaron a ponerse 3-2 tras ir 0-2 frente al cuadro amarillo. A pesar de la remontada, los de Marcelino se rehicieron y terminaron por lograr un triunfo que provocó el adiós de Xavi.

El adiós en diferido, pues seguirá en el banquillo culé hasta el próximo 30 de junio.