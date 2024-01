Xavi Hernández no seguirá en el banquillo del Barça una vez finalice la presente temporada. Después del partido ante el Villarreal, que acabó con derrota de los azulgranas por 3-5, el técnico de los culés ha confirmado que se marchará una vez que termine este curso.

Así lo ha dicho ante los medios: "Quiero anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça".

"Lo tenía decidido desde hace unos días, pero creo que es el momento. El club necesita un cambio de dinámica", prosigue.

Y continúa: "Como culé, cuando pienso en el club, en los jugadores... van a estar más tranquilos. Es de sentido común. De pensar en el club, más que en mí".

"Quiero agradecer al presidente su confianza. Es la hos*** el presidente... pero creo que mi proyecto como entrenador ha de terminar el 30 de junio", insiste Xavi.

"Me siento el máximo responsable"

Porque se ve el "máximo responsable": "Así me siento. Se ha hecho un trabajo bueno, pero... Pienso que esto va a destensar la situación general".

"He pensado en el club. De alguna manera, me he liberado. Quiero lo mejor para el club, y lo mejor es que no siga el 30 de junio", sentencia.

"Si se gana la Champions..."

Lo que pase, incluso si gana la Champions League, no va a hacer que cambie de opinión: "Ojalá suceda, pero no voy a cambiar de parecer".

Xavi, además, confirma que todavía no ha hablado con sus futbolistas: "No se lo he dicho. Les he visto jodidos. No se merecen lo que estamos pasando".

En ese sentido, insiste en su decisión aún habiendo ganado hoy: "Quizá lo habría dicho la semana siguiente. Lo tenía decidido desde hace tiempo".

"No va a haber un Ferguson en el Barça"

"Ser entrenador del Barça es una sensación... Es un desgaste terrible de salud mental, de estado de ánimo. Hasta el punto en que dices que no tiene sentido continuar", explica.

Y deja una frase: "Es imposible que haya un Ferguson en el Barça. Les ha pasado a todos los entrenadores que han estado en el club".

Reunido con la directiva tras el partido

Una vez que finalizó el encuentro ante el Villarreal, como informó Marc Núñez, periodista de 'El Chiringuito', Xavi se reunió durante varios minutos con Joan Laporta. Al salir de la misma llegó la rueda de prensa del anuncio. De la decisión del entrenador de no continuar en el banquillo del Barça una vez termine esta temporada.