Sin muchos medios, y gracias a su esfuerzo, las deportistas del Club de Gimnasia Acrobática Baruca han firmado una gran actuación en el Campeonato Europeo de Gimnasia Acrobática. Pero, además, ahora este proyecto basado en el fomento del deporte entre las niñas ha sido reconocido con el Premio SuperA Base de Iberdrola.

Un galardón que premia proyectos en favor de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres a través de la práctica deportiva, gracias al cual podrán tener nuevas instalaciones y un suelo reglamentario donde entrenar.

"No tenemos instalaciones, tenemos un suelo que no es el reglamentario, puede ocasionar bastantes lesiones", explica al respecto Natalia Vega, gimnasta del Club Baruca, que detalla cómo las deportistas tenían que extender un suelo no oficial al principio de cada entrenamiento y recogerlo al final.

Sin embargo, no contar con las herramientas adecuadas para competir al más alto nivel nunca ha supuesto un freno para el Club Baruca. "Estamos muy orgullosos de nuestros gimnastas porque desde un humilde club de un pueblo de Jaén han logrado ya representar a España en europeos y mundiales", señala el entrenador Alejandro Centeno. "Hemos tenido que irnos a otra provincia a entrenar por la falta de suelo y ya va siendo hora de tenerlo porque ya estamos llegando muy alto", apunta por su parte Vega.

Con 70 deportistas de entre 4 y 16 años, de las cuales un 90% son niñas, el club siempre ha apostado por el deporte base de niñas, que soñaban con tener un suelo oficial. "No es lo mismo caer en un suelo que bota, que te amortigua al caer, que en algo que básicamente no tiene los muelles que necesitamos", indica la gimnasta.

Ahora, por fin lo podrán conseguir, tras conseguir el premio Iberdrola SuperA en la categoría base. "Es un gran cambio y tener esto ayuda a que siga creciendo el deporte y los gimnastas", celebra Natalia Vega.