El rugby es uno de los deportes que más 'fair play' tiene a pesar de la gran cantidad de contacto que hay. A pesar de todo, el respeto entre jugadores es extraordinario. Eso sí, como en toda regla hay excepciones, y una de ellas la vimos en el Gales - Francia del Mundial. En dicho partido, Vahaamahina soltó un brutal codazo a Wainwright que podría haber terminado muy mal.

This is the reason France lock Sebastien Vahaamahina copped a red card. Could it be the game-changing moment? pic.twitter.com/aChk8I5Jj5