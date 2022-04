El campeón del mundo de ciclismo, Julian Alaphilippe, ha tenido que abandonar la clásica Lieja - Bastoña - Lieja 2022 por una grave caída a 59 kilómetros de la meta. Fue atendido en ambulancia y se encuentra consciente, según la información de Alexandre Pasteur, presentador de France Télévisions. Alejandro Valverde ha podido emprender la marcha.

"Julian está en la ambulancia. Evidentemente abandonó. Está consciente, puede mover las piernas y siente fuertes dolores en la espalda", comentó Pasteur, en relación al estado de Alaphilippe, que cayó a una zanja y, por los daños provocados, se ha despedido de la competición belga. El corredor francés, del equipo Quick-Step Alpha Vinyl Team, es el actual campeón del mundo de ruta, título que ha logrado en dos ocasiones. Uno de los ciclistas que encabezaban el pelotón se fue al suelo y los que le seguían a rueda no pudieron esquivar su bicicleta. Uno tras otro se fueron yendo al suelo, hasta superar la cifra de 30 caídas.

Huge crash in the #LBL peloton with 60 kilometers to go. @alafpolak1 is among those involved.