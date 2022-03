Julian Alaphilippe, ciclista francés, sufrió una aparatosa caída que pudo ser muy grave durante el transcurso de la Strade Bianche. A causa del viento, buena parte del pelotón se fue al suelo con el corredor galo sufriendo la peor parte.

La prueba, una de las más míticas de Italia, se disputa en la Toscana, y está marcada por tramos de tierra blanca sin asfaltar llamados 'sterrato'.

Por los adoquines, en alusión a una París-Roubaix a la que se la conoce como 'Infierno del Norte', a esta Strade Bianche se la llama 'Infierno del Sur'.

Y por la caída que se produjo a unos cien kilómetros de la meta en Siena bien ganado tiene ese apodo. El viento hizo que muchos corredores se fueran al suelo, y Alaphilippe dio incluso una vuelta de campana.

Su bicicleta salió disparada, y necesitó de 25 kilómetros para reengancharse al grupo de favoritos.

TACATACATACA? Or just a gust of wind? #StradeBianche via @sporza pic.twitter.com/MgfkgRDUOh