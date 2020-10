Yelena Levchenko, la baloncestista bielorrusa que fue nombrada mejor pívot en el Mundial de 2010, acaba de ser liberada de la cárcel tras pasar 15 días encerrada.

Fue arrestada el pasado 30 de septiembre por enfrentarse al dictador Alexandr Lukashenko. En primer lugar había participado en un par de marchas pacíficas en Minsk, pero el verdadero delito fue criticar al régimen por haber manipulado los resultados de las elecciones.

Tampoco estaba de acuerdo con el decreto que emitió el ministro de Deportes de Bielorrusia, Serguéi Kovalchuk, obligando a todos los deportistas a aprenderse el himno nacional y donde les prohibía hacer declaraciones a la prensa sin la previa autorización de los clubes o federaciones.

Levchenko no solo se quedó ahí, sino que aseguró que todo lo que está ocurriendo en su país es una violación de los derechos humanos. "Según el artículo 33 de la Constitución, cada persona tiene libertad de opinión, convicción y expresión. Nadie puede ser obligado a expresar sus opiniones o renunciar a ellas. Es decir, ocurre que se viola la Constitución. ¿Cómo es posible?", explicó la baloncestista. Además avisa de que su país, cada vez más, se parece a Corea del Norte. "En el siglo XXI no es posible adoptar esos métodos en el centro de Europa", añadió.

Yelena fue condenada a dos semanas de arresto administrativo en el centro de reclusión de Okréstina, conocido por las torturas y los abusos a manifestantes. "Han puesto en peligro mi salud. Me requisaron el colchón y las sábanas. No hay agua caliente. No me han permitido ducharme desde hace 13 días. Han bloqueado la cadena del váter. Esto es un nido de bacterias. Estuvieron cinco días sin sacarme a pasear. Tengo piojos. Todo esto daña mi salud", ha asegurado.

Otra conocida baloncestista, Natalia Marchenko, ha asegurado a 'EFE' que saben a quién se han enfrentado: "Se han equivocado de chivo expiatorio. Yelena ha vivido tanto, ha tenido que superar tantas cosas para ganar, que no será posible doblegarla. Ella es fiel a sus principios y, antes que nada, a sí misma".

Y no es la única que ha apoyado a Yelena, otro jugador de baloncesto, Yegor Mescheriákov, también se ha sumado a las protestas de Levchenko: "A puerta cerrada nos apoya un 90 %, pero pocos lo hacen públicamente".

El Comité Olímpico Internacional ha pedido explicaciones sobre la violación de los derechos de los deportistas. Fue el Fondo de Solidaridad Deportiva, dirigido por la nadadora olímpica Alexandra Guerasimenia, quien recurrió al COI para pedir ayuda.

El presidente del comité, Thomas Bach, ha prometido que investigará si los atletas son discriminados "por sus opiniones políticas". Además se ha puesto en contacto con Lukashenko "pidiéndole que confirme que los deportistas bielorrusos podrán seguir preparándose para los Juegos Olímpicos, cualesquiera que sean las opiniones que hayan podido expresar durante estos tiempos difíciles".